Los 27 alumnos de la I.E. Mi Divino Niño Jesús, del distrito de Cayma, se salvaron de ser aplastados tras el colapso de parte del techo metálico de una aula prefabricada. El colegio está situado en el sector 12 de Enace del distrito caymeño.

El aula afectada pertenece al quinto grado de primaria. Aunque la mayoría de menores estaba en el patio debido a hora de refrigerio, un grupo pequeño de alumnas permanecían comiendo dentro del salón y al momento de presenciar el hecho salieron corriendo.

“Por suerte los niños estaban en el recreo, si no hubiera sido una tragedia. Ahora nos sentimos tristes y decepcionadas porque tenemos años exigiendo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) la construcción del nivel primario”, sostuvo una de las madres.

Paula Gómez, también denunció el abandono de las autoridades, pese a que ya se cuenta con un terreno determinado y un expediente en manos del GRA para la construcción del plantel educativo nivel primaria y secundaria; sin embargo, se hace hace caso omiso.

“Estamos 10 años exigiendo nuestro nivel de primaria. Ahora más que nunca pedimos el apoyo de las autoridades”, exclamó.

Personal del municipio de Cayma y la Ugel Norte se desplegaron al lugar para evaluar la magnitud del daño y realizar las labores de limpieza.