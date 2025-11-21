Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 21 de noviembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Un muerto y 10 heridos dejan accidentes en la Panamericana Sur
- Arequipa: Cultivaban marihuana en huerta de vivienda, en distrito La Joya
- Arequipa: Chofer a prisión por muerte de 37 personas en Ocoña, Camaná
- Arequipa: Capturan a seis personas por secuestrar a un ingeniero
- Arequipa: Familiares de agricultor asesinado en La Joya claman justicia (VIDEO)
