Seis personas, la mayoría de ellos varones con antecedentes penales por diversos delitos, fueron detenidos por detectives de Estafas de la Divincri por haber captado a un ingeniero para estafarlo mediante la modalidad de la falsa inversión y mantenerlo secuestrado al interior de una vivienda en Mariano Melgar, para despojarlo de todas sus pertenencias.

Fueron los vecinos del asentamiento humano Villa Hermosa de Cabanaconde quienes la tarde de ayer se percataron que una persona estaba atada de pies y manos al interior del patio de una de las viviendas ubicadas al costado de la ladera del cerro; por ello, dieron aviso a los policías que realizaban un operativo de control de identidad en el distrito.

Con la ubicación de la vivienda, los detectives intervinieron el inmueble y al interior hallaron a la víctima atada por lo que procedieron con la detención de Jorge Fuentes Rivera (49), alias “El Rey”; Martín Mamani Layme (44), alias “Ojitos”; Denis Paredes Cordero (49), alias “Narizón”; Henry Machaca Álvarez (46), alias “Chicho”, y Frank Aguilar Abarca (41) quienes tenían en su poder tres armas de fuego, dos de ellas fueron arrojadas a una vivienda contigua. Cabe señalar que una mujer también fue detenida, pero no quiso identificarse, entró en un estado de crisis, por lo que fue trasladada a un hospital.

VÍCTIMA

Los delincuentes habían captado a un ingeniero trujillano a quien le propusieron una supuesta inversión en un denuncio minero de la región, solicitándole 40 mil soles para ser parte de la explotación de oro. El agraviado hizo un primer depósito de 16 mil soles y luego hizo el segundo con el resto del dinero.

Ayer por la mañana, el agraviado arribo a la ciudad citado por los supuestos inversionistas que lo trasladaron a la vivienda de Mariano Melgar y al ingresar, fue reducido y atado de pies y manos con la intensión de despojarlo de todo lo que llevaba.

Los cinco varones tienen antecedentes penales como tenencia ilegal de armas, hurto agravado entre otros, incluso Jorge Fuentes Rivera, quien sería el cabecilla de la banda tiene ingresos al penal de Socabaya, todos son investigados por los presuntos delitos de secuestro, estafa agravada, tráfico de insumos químicos y tenencia ilegal de armas.

HALLAN MERCURIO

En poder de los detenidos se hallaron 14 paquetes de mercurio que sería para la minería ilegal.