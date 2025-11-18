Desde la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, los familiares de Salomón Carbajal Castellanos exigieron justicia y mayor celeridad en las investigaciones para dar con los delincuentes que lo asesinaron a balazos dentro de su vivienda, ubicada en el sector de La Curva, distrito de La Joya.

Simón, hermano de la víctima, relató que Salomón llevaba 25 años vivienda en la zona y empezó trabajando como jornalero, vaquero hasta llegar a ser comerciante de cochinilla. Natural de Isivilla, distrito de Corani-Carabaya, Puno, esperaba continuar con su ardua labor para dar el sustento adecuado a su pareja e hijos.

“Los delincuentes lo han esperado en la puerta de su casa. Luego de robarle sus pertenencias, le dispararon. No sabemos de nada de algún tipo de amenaza, no es una persona de ofender, todos los amaban, era bien amiguero”, expresó.

Simón junto a varios familiares pidió a la Policía que ubique a los 6 delincuentes que acabaron la vida de su hermano, quien fue enterrado la tarde de este lunes en el cementerio municipal de La Joya. “Toda la familia estamos aquí, presentes, pidiendo justicia”.

Asimismo, Lourdes, hija de Salomón, relató entre lágrimas los hechos y como los delincuentes no tuvieron piedad para quitarle la vida. “Mi papá estaba colaborando, él era amiguero. En las cámaras de la casa, todos estaban encapuchados, solo uno creo que estaba con la cara descubierta, y tal vez por eso lo mataron”, agregó.

Cabe mencionar que la camioneta donde huyeron los asaltantes, fue hallada la tarde del último lunes en una trocha de la urbanización Los Rosales, distrito de Mariano Melgar. Dentro de la unidad de placa VEN-927 se encontraron dos baldes de cochinilla.