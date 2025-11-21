Tras varios días de labores de inteligencia y seguimiento, agentes de la Policía ubicaron un domicilio donde se ocultaba una extensa plantación de marihuana. Durante la intervención se detuvo a dos personas y se incautó una pistola.

Según informó la Policía, la operación se desarrolló alrededor de las 15:50 horas de ayer en el inmueble ubicado en la avenida Paz Soldán, manzana S, lote 22B, en el distrito de La Joya. Al ingresar al predio, los efectivos encontraron una huerta y entre los árboles frutales, crecían los plantones de Cannabis Sativa de tamaño mediano y grande. En total se hallaron 185 plantones que fueron erradicados.

Diligencias. Durante la intervención fueron detenidos dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Bárbaros del Centro” integrada por Juan Ochoa Jaila, conocido como “Chino”, y Lizbeth Bernedo Arpi, alias “Flaca”, ambos de 26 años. Además, se incautó una pistola Glock, dos celulares y 290 soles.

Las diligencias en la vivienda se extendieron hasta la noche de ayer y como parte del procedimiento, las plantaciones fueron incineradas en una zona alejada del distrito, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del área Antidrogas, ubicada en Mariano Melgar. El caso fue puesto el conocimiento del fiscal Raúl Bayona de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa.

SEMBRÍO

La última vez que la Policía descubrió una plantación de marihuana en Arequipa fue en 2019 en el distrito de Aplao, en la provincia de Castilla. En aquella oportunidad los agentes policiales hallaron 3 mil plantones de la hierva a lo largo de 200 metros, cerca de la orilla del río Taparza que está ubicado a una hora de camino de la carretera que conecta los distritos de Aplao y Viraco. Varios de los plantones que fueron arrancados tenían más de un metro de altura y días después, tras realizar el conteo final, todo fue quemado.