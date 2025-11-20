La Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) destruyó hoy en la mañana aproximadamente 100 hectáreas de cultivos, entre ellos cochinilla, en el distrito de Santa Rita de Siguas en la provincia de Arequipa, como parte de la recuperación de los terrenos invadidos del Estado.

La procuradora Amparo Begazo señaló que los terrenos pertenecen a la Autoridad Autónoma del Majes (Autodema) como parte del Proyecto Especial Majes Siguas. Según las imágenes proporcionadas por esta institución, los cultivos contaban con riego por goteo.

Begazo indicó que el desalojo es en cumplimiento de la Ley 30230, debido a que la ocupación fue posterior al año 2014 y el predio está debidamente registrado en la Sunarp a nombre de Autodema.

Fueron tres maquinarias que destruyeron los cultivos con el apoyo de la Policía Nacional. En lo que va del año la procuraduría ejecutó 35 desalojos recuperando aproximadamente 12,000 hectáreas en toda la región aunque la meta es llegar a 20,000 hectáreas quedando tres desalojos pendientes hasta finales de diciembre.