Los trabajadores de una discoteca ubicada en el distrito de Yanahuara, Arequipa, se encuentran bajo una extrema tensión tras una serie de mensajes enviados por presuntos extorsionadores que amenazan con atentar contra el local y ya habrían recibido ataques que no fueron denunciados en su momento.

El administrador del centro de diversión acudió ante los detectives de Secuestros de la Divincri para denunciar que presuntos extorsionadores se pusieron en contacto con su colaborador para utilizarlo como mensajero de las graves amenazas.

El objetivo sería obligar al denunciante al pago de una supuesta deuda, utilizando amenazas directas contra el negocio y su personal.

El denunciante detalló que el 17 de noviembre, los desconocidos utilizaron dos números de celular, uno nacional y otro del extranjero, para enviar mensajes por WhatsApp a su colaborador, advirtiéndole que que atacarían el establecimiento en cualquier momento.

“Está lista para reventarla en la terraza del Alfa. Dile a tu jefe que tiene cinco días para pagarnos la deuda; si no, la cara de las mujeres las vamos a cortar y a tu chibolo lo vamos a cagar. Cinco días. No te pongas malcriado, tú solo cumple con avisar. Yo no estoy jugando”.

ATAQUES PREVIOS

Tanto el administrador como su ayudante indicaron que, antes de recibir estas amenazas, ya habían sufrido dos incidentes que podrían estar relacionados. El 1 de noviembre, un sujeto lanzó gas pimienta dentro del local y el 9 de noviembre, un vehículo se detuvo frente al local para que uno de sus ocupantes arroje gasolina sobre el grupo electrógeno del establecimiento.

Aunque estos hechos no fueron denunciados en su momento, ahora forman parte de la investigación policial.