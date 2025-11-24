El domingo 23 de noviembre, un joven pescador perdió la vida luego de ingresar al mar en la zona de Puerto Viejo, en el distrito de Cháparra.

La víctima fue identificada como Adolfo Yauyos Quispe, vecino del distrito de Chala, quien además de trabajar como buzo era reconocido por su faceta artística en la música vernacular, destacando como arpista bajo el nombre artístico “Adito de Aymaraes”.

Según compañeros cercanos, el lamentable hecho ocurrió cuando Yauyos Quispe ingresó al mar a bucear junto a otros pescadores, y habría tenido dificultades después de enredarse con el zarpazo.

La noticia de su repentina partida sorprendió profundamente a sus amistades, familiares y compañeros de arte, quienes lo recuerdan como una persona talentosa, alegre y siempre dispuesta a compartir su música.

Tras ser recuperado, su cuerpo fue trasladado al Centro de Salud de Achanizo para las diligencias correspondientes.

Amigos del fallecido informaron a este medio que, hace poco, su esposa había dado a luz, hecho que lo tenía muy feliz y motivado en esta nueva etapa de su vida.