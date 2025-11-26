Los efectivos policiales del Departamento de Alta Montaña de Arequipa rescataron en la madrugada del martes 25 de noviembre a dos turistas franceses de 19 años que se habían extraviado en el sector de Chuwirka, en la zona del valle del Colca, provincia de Caylloma. La rápida intervención permitió ubicarlos y ponerlos a salvo tras varias horas de búsqueda.

La operación de búsqueda se inició a las 03:00 horas, luego de que ambos jóvenes fueran reportados como desaparecidos. Efectivos de la comisaría de Cabanaconde y de Alta Montaña, junto a un guía local conocedor de la zona, se desplegaron por los senderos del Colca para dar con su paradero.

Tras una caminata de aproximadamente tres horas, el equipo de rescate llegó hasta la zona del río Colca, donde finalmente lograron ubicar a los turistas Simon Antoine Galvez Girard y Romeo Charly Laurent Corbe. Ambos se encontraban a 1.5 kilómetros del sector conocido como Chuwirka, una zona de difícil acceso por la topografía accidentada.

De acuerdo con el informe policial, Romeo presentaba un golpe en el lado derecho de la cabeza, por lo que los agentes priorizaron su atención y traslado. Para facilitar su salida de la zona agreste, se utilizaron dos mulas que permitieron acelerar el desplazamiento hacia un punto seguro.

Minutos antes de las 10:00 horas, los jóvenes llegaron al centro de salud del distrito de Cabanaconde, donde personal médico evaluó sus lesiones y brindó la asistencia correspondiente. Ambos quedaron fuera de peligro.

La Policía destacó que el valle del Colca es una zona turística que recibe a miles de visitantes y donde las condiciones geográficas pueden representar riesgos para quienes transitan sin la orientación adecuada.