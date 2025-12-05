Después de cuatro días de bloqueo de carretera y perjuicio a los ciudadanos, transportistas de carga y pasajeros, los mineros artesanales de Arequipa que integran la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) levantaron el paro indefinido y desbloquearon la Panamericana Sur.

La medida se dio durante la madrugada de hoy, horas después de que el Congreso de la República aprobó en primera votación la ampliación del plazo para terminar el proceso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre.

Los piquetes que mantenían interrumpido el tránsito en dos puntos estratégicos, el kilómetro 782 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, y entre los kilómetros 617 y 618 en Chala, provincia de Caravelí, fueron retirados progresivamente desde las primeras horas del día. De esta forma el tránsito de los buses, camionetas, tráileres y vehículos particulares se normalizó.

La aprobación de la ampliación del Reinfo fue la principal exigencia de los mineros en proceso de formalización, quienes amenazaron con no suspender la protesta hasta obtener una respuesta legislativa. Con el nuevo plazo, los mineros consideran que podrán avanzar en los trámites pendientes del proceso de formalización, aun que ello dependerá del Ministerio de Energía y Minas.

Durante los días de bloqueo, cientos de pasajeros quedaron varados y el transporte de mercancías quedó restringido, generando pérdidas económicas para distintos sectores. Los pobladores afectados, incluso tuvieron que cargar en hombros el cajón fúnebre de un fallecido para salir de la zona de bloqueo en Ocoña.

Aunque el paro fue levantado, los dirigentes mineros señalaron que permanecerán atentos a la segunda votación en el Congreso y a la promulgación de la norma. Advirtieron que, de no cumplirse, volverían a movilizarse en una semana.

VIDEO