La Fiscalía consiguió que el Juzgado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dicte seis meses de prisión preventiva para el ciudadano venezolano Ángel Marcano Rodríguez quien causó la muerte de Carlos Rodríguez Aguirre (82), tras atropellarlo mientras conducía una motocicleta indocumentada y en estado de ebriedad.

El fatal accidente se registró la tarde del 31 de diciembre de 2025, en la primera cuadra de la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según la investigación fiscal, la víctima cruzaba la calzada por delante de un auto cuando de pronto fue embestido por la motocicleta de placa 6233-4V, conducido por el venezolano que se dirigía hacia la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Carlos Rodríguez fue auxiliado por miembros de la Cruz Roja que lo evacuaron al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue internado en la unidad de Trauma Shock. Sin embargo, falleció horas después producto de las graves lesiones en la cabeza.

Ángel Marcano fue detenido y sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó 0.55 gramos de alcohol por litro de sangre; es decir conducía ebrio y lo hacía sin contar con licencia de conducir ni Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), infringiendo las normas básicas de seguridad vial.

Con las evidencias recogidas, la Fiscalía sustentó el pedido de prisión, el cual fue concedido por el Poder Judicial para que el extranjero afronte su proceso por el presunto delito de homicidio culposo desde el penal de Socabaya.