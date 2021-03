El transporte público en Arequipa es deficiente. Sumado a la falta de estructuras físicas que ayuden a mejorar su circulación, termina convirtiendo a la ciudad en inadecuada para la población, advierte un reciente estudio realizado por el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA).

Movilizarse de norte a sur en transporte público toma un tiempo desmesurado. Del distrito de Yura a Miraflores, un ciudadano puede demorar más de una hora en llegar a su destino en el transporte urbano .

Movilizarse de norte al sur de la ciudad demora más de una hora

Para el gerente del IMPLA, German Cutimbo, el lapso no se ajusta a la realidad de una ciudad relativamente pequeña. “Arequipa no es Lima. Son como 30 kilómetros que se recorren para cruzar la ciudad de cono a cono. Vemos que la ciudad se vuelve inviable. Si no hacemos algo, en pocos años el problema será aún mayor”, explicó.

Se vaticina que, pronto vías ubicadas a poca distancia del Centro Histórico estarán saturadas con vehículos privados, taxis y buses del Sistema Integrado de Transportes.

La construcción de anillos viales son la respuesta planteada por el IMPLA, para no abarrotar Arequipa.

Tres anillos viales ayudarán a reducir tiempo de recorrido a 15 minutos

Se tratan de tres obras que figuran en la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) , formulado para los próximos 20 años y cuyo avance bordea el 60%. El planteamiento resalta que las vías de circunvalación ayudarán a reducir el tiempo de viaje de una hora a quince minutos.

El primer anillo vial consta de 120 km. Posee cuatro vías transversales de 25 km (cada una) y es el proyecto más grande. El segundo, tiene una distancia de 80 km y el tercero de 20 km.

Al aprobarse el PDM, se hará lo propio con las fichas técnicas de cada obra. Su ejecución se calcula en S/200 millones. “Será competencia de las próximas gestiones dar viabilidad a las construcciones. Nosotros dejaremos las bases y los estudios. Estamos marcando el camino y dando propuestas a este problema. Esperemos que no se demoren tanto en atenderlo”, dijo.

Los trazos de las obras colisionan con muchas propiedades, situación que será solucionada mediante compensaciones que hará la comuna provincial en su momento.

Aunque la reducción de tiempo en el desplazamiento es el beneficio más resaltante, no es el único. Un mayor dinamismo, bajo tráfico y disminuida saturación en el centro de la ciudad es provecho para mejorar la calidad del aire, disminuir la contaminación del medio ambiente y dar una mejor calidad de vida a sus habitantes.