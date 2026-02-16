Varias calles de Arequipa quedaron intransitables, porque tienen daños por la acumulación de agua, debido a las lluvias de los últimos días y problemas con los drenajes, lo que afecta el tránsito vehicular. Como respuesta a esta emergencia, trece calles serán intervenidas con un presupuesto de más de un millón de soles. Así lo anunció el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, quien detalló que los trabajos se ejecutarán de manera inmediata.

Cabe recordar que Arequipa se encuentra entre los diez distritos declarados en emergencia por el Gobierno nacional ante el peligro inminente por las fuertes precipitaciones. Este régimen excepcional autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar acciones inmediatas y necesarias. Las labores se enfocarán en la reducción del riesgo, la respuesta a la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas.

Desde la comuna provincial informaron que ya se completó el levantamiento de información sobre las vías perjudicadas por las lluvias y todos los datos recopilados fueron ingresados al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). “La ley dice que el estado de emergencia está dentro de los 60 días, entonces tenemos que actuar inmediatamente”, señaló el edil.

De acuerdo con el burgomaestre, los trabajos de mejora comprenden una primera etapa de parchado y tapado de huecos para solucionar los daños más inmediatos. Posteriormente, en los tramos que presenten un deterioro mayor, se procederá a un reasfaltado integral.

CALLES EN MAL ESTADO

Entre las calles consideradas para la intervención se encuentran las avenidas Independencia, Goyeneche y el tramo final de La Marina. También figuran el pasaje Santa Rosa, la avenida Parra y la avenida Los Incas, entre otras arterias importantes. En esta última, especialmente en el tramo cercano a la universidad Continental, se detectó un alto nivel de desgaste y múltiples forados.

El alcalde señaló que el personal ya se encuentra trabajando en la reparación de algunas avenidas para atender las zonas más críticas. No obstante, advirtió que el reasfaltado total dependerá de la disminución de las lluvias, ya que la humedad acumulada podría comprometer la calidad y durabilidad del nuevo asfalto.

