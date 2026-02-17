En medio de una de las jornadas más críticas por las intensas lluvias que golpean la región, el Gobierno Regional de Arequipa cambió del gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Juan Francisco Portilla, quien fue reemplazado por José Antonio Carrera Paulette.

La decisión se concretó el 16 de febrero; sin embargo, el nuevo funcionario aún no asumió el cargo debido a que se encuentra en la ciudad de Lima, en momentos en que la región afronta severas emergencias por precipitaciones pluviales.

Precisamente, según el último reporte del COER, ayer se registraron una de las lluvias más intensas en lo que va de la temporada en diversas provincias de a región, generando afectaciones en carreteras y dejando a decenas de personas varadas.

En la provincia de Castilla, un huaico interrumpió la vía Andagua–Orcopampa, a la altura del kilómetro 6 de la carretera AR-647. El deslizamiento dejó varios vehículos atrapados y aproximadamente 150 personas varadas en la zona, a la espera de la rehabilitación del tránsito, pero desde la municipalidad distrital solicitaron el préstamo de equipos y combustible para acelerar los trabajos de limpieza en aproximadamente 100 metros.

Asimismo, en la carretera de Pampacolca, en el sector Yato, en la vía AR-107 Pampacolca-Tipán, un tramo de aproximadamente 100 metros resultó afectado, interrumpiendo el acceso hacia los distritos de Viraco, Machaguay y Ayo.

Las emergencias viales se reportaron también en las provincias de Caravelí y La Unión, donde las lluvias han deteriorado distintos tramos de vías de trochas carrozables, complicando el transporte y el abastecimiento.

José Antonio Carrera Paulette ocupó por menos de un mes la dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Su designación fue el 26 de enero y la destitución el 16 de febrero.

VIDEO RECOMENDADO