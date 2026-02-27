Las lluvias registradas en los últimos días en Arequipa dejaron a numerosas familias afectadas y damnificadas, tras el ingreso de huaicos en distritos como Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado. Viviendas inundadas, bienes perdidos y necesidades urgentes es la realidad que viven decenas de familias.

Frente a esta situación, la Universidad Católica San Pablo (UCSP), en coordinación con Cáritas Diocesana de Arequipa, puso en marcha la campaña solidaria “Juntos por Arequipa”, una iniciativa dirigida tanto a la comunidad universitaria como a la población.

La campaña recolecta alimentos no perecibles y productos de primera necesidad, como agua embotellada, arroz, azúcar, aceite, fideos, atún, frejoles y lentejas, entre otros. El punto de acopio es el campus San Lázaro de la UCSP, específicamente en el hall del primer nivel del edificio Newman, en el horario de 8:30 a 13:00 horas.

Además, quienes deseen apoyar mediante aportes económicos pueden hacerlo a través de la cuenta habilitada por Cáritas en el Banco de Crédito BCP, en soles (Cuenta Corriente: 215-1437624-0-70 | CCI: 00221500143762407022). Los fondos serán destinados a atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

VIDEO RECOMENDADO: