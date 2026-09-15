Candidatos a la alcaldía de Arequipa se acusan de agresión tras debate en Mirador de Yanahuara
Candidatos a la alcaldía de Arequipa se acusan de agresión tras debate en Mirador de Yanahuara

Lo que debía ser un espacio para confrontar propuestas terminó en una gresca entre simpatizantes y acusaciones de agresiones físicas entre los candidatos a la alcaldía provincial de Arequipa, Yamel Romero y Manuel Vera, del Apra y Fuerza Arequipeña, respectivamente.

El incidente ocurrió ayer, luego del debate realizado en el Mirador de Yanahuara, y dejó nuevamente en cuestionamiento el comportamiento de quienes buscan dirigir la ciudad.

Tras el encuentro, Romero denunció haber sido golpeado en la espalda por personas vinculadas a Vera. La denuncia se puso en la comisaría de Yanahuara, documento en el que se precisa que recibió golpes y pueñetes en la espalda y por ello el médico Alberto Alonzo Cabana Luque le dio 5 días de descanso médico.

Denuncia interpuesta por Yamel Romero contra Manuel Vera Paredes
Denuncia interpuesta por Yamel Romero contra Manuel Vera Paredes

Según su versión, la agresión habría ocurrido porque a sus contrincantes no les gustaron algunas de sus afirmaciones durante el debate. Incluso solicitó garantías para su vida, al sostener que recibió agresiones físicas de los guardaespaldas de Vera Paredes y que también habría sido amenazado.

Yamel Romero y su pareja solicitaron garantías para su vida
Yamel Romero y su pareja solicitaron garantías para su vida

Vera, por su parte, respondió calificando de “miserable” a su rival y aseguró que Romero agredió a uno de sus hijos con un codazo durante el enfrentamiento entre los grupos de campaña.

El hijo adolescente del candidato Vera acusó directamente a Romero y relató lo que, según dijo, ocurrió durante la gresca. “Su esposa de Yamel Romero, me han quitado el gorro y me ha metido un palazo con la bandera (banderín) que tenía en la mano”, afirmó.

A las acusaciones se sumó una militante de Vera, quien aseguró que durante el enfrentamiento les habrían arrojado gas pimienta y golpeado con los palos utilizados para sostener los banderines.

Fuerza Arequipeña emitió un comunicado rechazando las agresiones y haciendo un llamado a mantener la serenidad y actuar con responsabilidad.

Fuerza Arequipeña emitió un comunicado
Fuerza Arequipeña emitió un comunicado

Más allá de quién inició la gresca, las acusaciones cruzadas y la participación de militantes dejan una pregunta incómoda para los postulantes: ¿es esta la conducta que esperan mostrar quienes pretenden asumir la conducción de la Municipalidad Provincial de Arequipa?

Las acusaciones no deberían convertirse simplemente en otro episodio de enfrentamientos políticos.

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