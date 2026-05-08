Agentes de la unidad de Requisitorias de la Divincri Arequipa capturaron a Sebastián C. C. (61) que figuraba en la lista de “Los Más Buscados” del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.

La intervención se realizó en el asentamiento humano “Los Molles”, en el sector de El Pedregal, distrito de Majes, provincia de Caylloma. Según informó la Policía, el detenido permaneció prófugo de la justicia durante 15 años.

Sebastián C., natural de Cusco, tenía la requisitoria vigente emitida por la Sala Mixta de Camaná. La orden judicial está relacionada con un caso de agresión sexual contra una menor de 9 años.

De acuerdo con las autoridades, el Estado ofrecía una recompensa de S/20 mil a quienes brindaran información que permitiera dar con su paradero.

La detención se llevó a cabo cuando la Policía ejecutaba un operativo y, tras confirmar su identidad en el sistema E-SINPOL, los agentes lo detuvieron. Ahora, el acusado será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los delitos.