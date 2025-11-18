Desde el centro comercial La Barraca, comenzó la campaña navideña en la ciudad de Arequipa con la oferta de regalos para los seres queridos, y premios para los clientes.

Ubicado en la quinta cuadra de la calle San Juan de Dios, en pleno Centro Histórico de Arequipa, el gerente comercial, Jean Alzamora, informó que a poco de las fechas festivas, se tiene preparado un sorteo de un auto 0 km, vales de compra, entre otros.

Además de las decoraciones de color rojo y verde, indicó que que la siguiente semana se tendrá martes de panetón y jueves de pavita, donde se regalarán estos insumos alimentarios.

“La campaña empezó el 15 de noviembre y será hasta el 17 de enero. El domingo 18 de enero del 2026, en el coliseo Arequipa, se hará el sorteo presencial del auto, habrá más eventos, regalos, show, y más actividades”, agregó.

Mencionó que La Barraca cuenta con más de 240 stands y tiene 32 años atendiendo al público. El objetivo para el siguiente año es ampliar la variedad de productos y premios.

“Ahora tenemos de todo, ropa, decoración para el hogar, regalos para niños y adultos, calzado. En segundo nivel se tiene ropa y juguetes para niños. En el primer nivel, electrodomésticos, trípodes, accesorios para tiktokers, variedad de productos”, apuntó.