Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima están a solo pocos días de iniciar. El evento deportivo reunirá a más de 4,500 deportistas de 17 países en 42 disciplinas deportivas entre el 22 de noviembre y 7 de diciembre.

En el enorme listado de deportistas de la delegación peruana figuran más de 20 arequipeños e integrantes del CAR Arequipa.

Entre los participantes en tiro con arco figuran Alberto Palaco Barrera, Alexis Carolina Arenas Paredes, Gianella Denisse Hermoza Portugal, Nathaly Romina Hermoza Portugal y Santiago Enrique Prado Odar.

En la disciplina de atletismo se encuentra Giancarlo Andre Bravo Banda, con 16 años. En triatlón, Brener Fabricio Valencia Núñez dirá presente.

Por su parte, Daniel Eduardo Vizcarra Gellegos, Favio Andres Salas Salas Jarava y Gracia Andrea Nuñez Melgar Obregon competirán en tiro deportivo.

Como integrantes de disciplinas colectivas, Fátima Lucia Villafuerte Holgado forma parte del equipo de voleibol, mientras que Giancarlo Trelles Maldonado está en el equipo de balonmano.

Diego Jabel Velazco Castellanos en levantamiento de pesas, Hilary Lindsay Lam Diaz en judo y Jessica Yolanda Mendoza Arias en billar también son parte de la lista.

SUMAN

Entre las filas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa existen figuras de élite, aunque no todos son arequipeños de nacimiento, muchos de ellos radican años en nuestra ciudad, a la cual han dedicado enormes triunfos nacionales e internacionales. Son 12 los deportistas del CAR los que dirán presente en esto Bolivarianos.

Evelyn Carla Ynga Huaynalaya, Jeffrey Addan Cajo Molina, Mary Luz Andia Arotaipe, así como los arequipeños, Luis Henry Campos Cruz y Marco Antonio Vilca Gonzales, competirán en atletismo.

Los hermanos Hugo y Robinson Ruiz Calle, Charles Morfy Gonzales Gonzales y Sergio Manuel Farfán Palomino, así como la arequipeña Alejandra Janet Huamani Quispe, participarán en ciclismo de ruta. Jesús Augusto Moreto Lozano y el arequipeño Edward Daniel Alarcón Luque serán parte de la gimnasia artística.