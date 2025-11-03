Arequipa despidió con profundo respeto al exalcalde José García Calderón Bustamante, en un sentido homenaje realizado en la Plaza de Armas. Autoridades locales, familiares, instituciones y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje al abogado, empresario y líder arequipeño que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad durante su gestión municipal entre 1958 y 1959.

El féretro del exburgomaestre, cubierto por la bandera de Arequipa, fue llevado por los portales y frente a la Catedral, en medio de aplausos y muestras de gratitud. Los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de quien, con visión y entrega, encabezó la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 15 de enero de 1958, apenas cinco días después de haber asumido el cargo.

Durante su gestión, impulsó la restauración de la Casa del Moral, los portales de la Plaza de Armas y la protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Además de su paso por la alcaldía, fue abogado, empresario y uno de los fundadores del Banco del Sur del Perú.

La familia García-Calderón Portugal, a través de un escrito, recordó al patriarca como un hombre de integridad, generosidad y compromiso social. En su memoria, se ha promovido una campaña de donaciones para el colegio San Juan Apóstol del distrito de Cerro Colorado, donde también se realizará una entrega de ofrendas florales. Las aportaciones pueden realizarse al número 922175802 a través del Yape, a nombre de Solidaridad en Marcha.