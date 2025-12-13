Con la Navidad cada vez más cerca, los precios de algunos productos de primera necesidad presentaron variaciones este sábado 13 de diciembre en el mercado Metropolitano, ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero.

Por ello, Correo consultó el costo de las carnes, entre ellas de pavo, el cual se empieza a expender en algunos stands. Además, el precio de las verduras y tubérculos.

En ese sentido, el kilo de pollo se vende desde 8.80 soles, pavo entre 12.00 y 15.00 soles el kilo, carne de res a 16.50 soles, y de cerdo a 13.50 (brazuelo) y 17.50 soles (costillar).

Respecto a las verduras, la zanahoria a 2.00 soles, cebolla a 1.50 soles, tomate a 2.00 soles, coliflor a 4.00 soles, pepinillo a 2.00 soles, limón a 3.00 soles, choclo a 3.50 soles, zapallo a 3.00 soles, y lechuga a 1.00 soles (unidad).

Asimismo, en tubérculos, el camote a 2.50 soles, yuca a 3.00 soles, y papa canchán a 7.50 soles por 5 kilos.