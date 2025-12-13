El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no pagó el aguinaldo de 300 soles que corresponde por fiestas de Navidad a los jubilados de la sede central del GRA, así como de la Gerencia de Educación, de la UGEL Arequipa Norte, UGEL Arequipa Sur, del hospital Goyeneche, de la Red de Aplao, según el comunicado de la entidad, por falta de presupuesto.

Marco Choque Manrique, gerente regional de Educación, indicó a Correo que a inicios de mes se tenía la escasez de recursos económicos para pagar la pensión y el aguinaldo a todos los jubilados, pero con las modificaciones presupuestales y usando los saldos de balance, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas se cumplió con desembolsar la pensión correspondiente a la totalidad de los cesantes de la Ley 25530.

Sin embargo, los recursos obtenidos fueron insuficientes y aún queda pendiente el pago del aguinaldo a los extrabajadores de las entidades antes mencionadas. Según el comunicado del GRA, este derecho se pagará antes del 22 de diciembre, considerando que una comitiva de la institución viajó a Lima para gestionar los recursos que hacen falta ante el MEF.

DÉFICIT PRESUPUESTAL

Solo en el caso de la Gerencia Regional de Educación, la responsabilidad pendiente es con 957 pensionistas y para abonar el aguinaldo que por derecho les corresponde, el déficit presupuestal es de 361 mil 321 soles. La situación es similar en cada Unidad Ejecutora.

El funcionario indicó que el problema proviene del Ministerio de Economía y Finanzas por no transferir el presupuesto total requerido para cumplir con los pagos, por lo que esperan la emisión de un Decreto Supremo para autorizar la transferencia de recursos. No obstante, el gerente recordó que en los últimos 3 años se vivió el mismo déficit presupuestal en Arequipa y en otras regiones del país.

INSTITUTOS

Este problema de déficit presupuestal no solo afecta a los cesantes, sino también a los docentes de los institutos. El gerente adelantó que no cuentan con el presupuesto para abonar el salario de los docentes y requirieron al MEF la transferencia de recursos. Aunque ya existe Decreto Supremo, falta el desembolso.