El turismo en Arequipa experimenta una recuperación, acercándose a las cifras que registraba antes de la pandemia. Uno de los destinos más emblemáticos de la ciudad, el Monasterio de Santa Catalina, tuvo una considerable afluencia de visitantes. Según Javier Velarde, administrador del monasterio, se proyecta que al cierre de 2025 se contabilice a aproximadamente 235 mil visitantes, de los cuales el 60% corresponde a turismo extranjero.

Entre los turistas internacionales, los franceses representan el 13%, seguidos por españoles e italianos, con un 7% cada uno, y un 5% de británicos, entre otras nacionalidades. Sin embargo, advirtió que el sector turístico es muy sensible a conflictos sociales y la reciente protesta de mineros artesanales con el bloqueo de la Panamericana Sur de Arequipa, en Chala y Ocoña, afectaron negativamente la afluencia de visitantes, agravando la ya difícil situación de noviembre y diciembre, considerados meses de baja afluencia para el turismo internacional.

Velarde también informó que, el 25 de diciembre, se suspenderá la atención en el monasterio; no obstante, los turistas nacionales pueden beneficiarse de una tarifa reducida de solo 10 soles el último domingo de cada mes, mientras que los niños pagan 5 soles.

Este año, el monasterio ha mejorado sus instalaciones, habilitando y acondicionando cinco salas en homenaje a importantes figuras como Sor Ana de los Ángeles, Sor Juana de Arias (conocida como la Bolivianita), Madre Ropa, Corazón de Jesús y la sala de Espiritualidad Femenina. Para 2026, se prevé continuar con el acondicionamiento de más ambientes.

En cuanto al mantenimiento del monasterio, Velarde destacó que se ha impermeabilizado el techo de La Pinacoteca y otros espacios en una superficie de 2,000 metros cuadrados. Además, se llevará a cabo un trabajo de mejora en el interior de las bóvedas, con el fin de garantizar el preservación de la “pequeña ciudadela”.

Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. (Foto: Nelly Hancco/@photo.gec)