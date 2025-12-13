Luego de años de reclamos por el desorden en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, donde ni peatones ni vehículos pueden moverse con normalidad, las autoridades decidieron poner en marcha el plan para recuperar el orden público en esta zona comercial.

Esta medida iniciará desde el lunes 15 de diciembre a las 7:00 horas y consistirá en intensificar los operativos contra los vehículos informales que usan las vías públicas como su paradero, sobre todo las minivans conocidas como ‘loncheritas’. Estas unidades se estacionan en puntos como la avenida Vidaurrázaga, La Isla y, últimamente, por el óvalo del cementerio La Apacheta. Salen hacia el cono norte y sur.

MÁS RIGOR

A esto se suma el control al comercio ambulatorio que por años se instaló en la zona sin que ninguna autoridad pusiera orden. Ahora los policías municipales estarán desde la madrugada para evitar que los ambulantes se coloquen en las veredas y permanecerán todo el día bajo el control de la Policía y los serenos en caso de agresiones.

Este plan es un operativo conjunto que se coordinó tras una reunión entre la Municipalidad de Arequipa, la comuna de José Luis Bustamante y Rivero, la Policía y representantes de los propios comerciantes, quienes reconocieron que la zona ya llegó a un punto crítico y que el desorden incluso provocó muertes.

También se buscará evitar que las calles sigan usándose como depósitos de basura, otro problema común que proviene de los ambulantes y de los propios comerciantes que tienen puestos en los 55 mercados de la plataforma comercial.

Para el operativo se unirán Serenazgo de ambos distritos, la Policía, Tránsito, la Comisaría de Bustamante, la policía municipal y los inspectores de transporte. Incluso la grúa municipal estará disponible para retirar vehículos que bloqueen el paso. El dirigente del Avelino, Rubén Rojas, estuvo en la reunión y saludó la decisión; sin embargo, resaltó que es una medida tardía, pues por años pidieron orden sin obtener respuesta.