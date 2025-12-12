La feria del Altiplano es el punto más crítico ante incendios de todo el distrito de Miraflores, sobre todo en fiestas como Navidad, cuando la afluencia de compradores y el comercio ambulatorio es incontrolable. Esta información la dio a conocer la gerenta de Conflictos Sociales y Gestión de Riesgo de Desastres, Mirtha Vásquez.

Agregó que en el espacio operan 1,300 comerciantes, lo que podría reunir a más de 2.500 personas en horas pico. También reveló que, pese a que cada puesto debe contar con un extintor, se detectaron equipos sin garantía real de funcionamiento, ya que la mayoría opta por comprar el más económico.

“En el distrito, el único punto crítico que detectamos es la feria del Altiplano, los demás lugares no hay un riesgo de igual similitud. En este espacio acuden miles, lo demás son pequeños y con poca afluencia del público, en cambio, en la feria hay varias secciones como comida, que es lo que aumenta el riesgo”, refirió la funcionaria.

Asimismo, la funcionaria señaló que este centro comercial es propiedad privada, por lo que la municipalidad solo puede fiscalizar. No obstante, la feria cuenta con certificado de seguridad vigente hasta 2027 y los comerciantes son capacitados para responder ante cualquier emergencia.

SIMULACRO

En dicho distrito se hizo el Primer Simulacro de Incendio Urbano, en el cual se registraron, de manera simulada, 3 personas fallecidas y 82 heridos, entre fracturas y casos de asfixia. Asimismo, alrededor de 2,400 personas participaron en las acciones que se desarrollaron en la Feria del Altiplano.

La actividad contó con la presencia y apoyo de la Cruz Roja, la Policía, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Asociación de Comerciantes de la Feria del Altiplano y representantes de la feria del Malecón Chorrillos.