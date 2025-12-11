Se realizó hoy en horas de la mañana el simulacro de incendio urbano en la Feria El Altiplano, situado en el distrito de Miraflores. Actividad preventiva ante la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En el establecimiento comercial más grande de Miraflores se agrupan a más dos mil personas y es un riesgo latente un posible incendio, considerando que el municipio distrital de Miraflores otorga permiso a comerciantes a ocupar la calle Elías Aguirre, días antes de Navidad y Año Nuevo.

En el simulacro participaron los comerciantes, personal de la Cruz Roja con ambulancia, el COER y la Municipalidad Distrital de Miraflores, quienes reportaron tres personas fallecidas y 82 heridos.