Como parte de las actividades del Congreso Internacional “Valoración, planificación y gestión de los centros históricos: presente y futuro global”, la ciudadanía tiene la oportunidad de conocer el Centro Histórico de Arequipa, entre los siglos XIX y XX a través de dibujos, pinturas y mapas antiguos.

Esta exposición se realizará hasta el 15 de noviembre en el segundo piso del Portal de la Municipalidad de Arequipa.

En la muestra de dibujo y pintura se presentan obras anónimas, así como de viajeros nacionales e internacionales como el explorador austro-francés Charles Wiener Mahler, el pintor francés Léonce Angrand, el pintor inglés John Prendergast, el alemán Johann Moritz, entre otros.

Entre los dibujos y pinturas se pueden observar en actividades de costumbristas qué se realizaban en el siglo XIX como los carnavales, la toma de Arequipa por parte de Ramón Castilla, la resistencia de 1867, entre otros momentos históricos.

Por su parte, por el lado de la muestra cartográfica y mapas antiguos, se pueden observar planos de la ciudad de Arequipa desde 1783 hasta 1983.