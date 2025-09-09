El Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) confirmó que el consejero regional Miguel Ángel Linares incurrió en irregularidades al participar en procesos de contratación con instituciones públicas durante su cargo, infringiendo las disposiciones de la Ley N° 30225 y su reglamento. La información fue puesta a conocimiento del Pleno del Consejo Regional de Arequipa a través de la Oficina de Integridad.

El hecho fue denunciado de manera anónima ante la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, por lo que la Oficina de Integridad del Gobierno Regional de Arequipa remitió consultas a la OECE.

DETALLES

La conclusión del organismo es clara: los consejeros regionales, por la sola calidad de su cargo, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de haberlo concluido, situación que aplica al caso de Linares.

Al respecto, el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osías Ortiz, confirmó que Linares ya había enfrentado denuncias previas: “Ya el consejero Miguel Ángel Linares ha tenido unas denuncias respecto a algunas contrataciones, por ejemplo de Sedapar, algunas municipalidades distritales en Arequipa y su participación como notario”, indicó.

El presidente del Consejo destacó que, desde que la documentación llegó a la Oficina de Integridad, se notificó a los 14 consejeros y se puso a disposición del pleno del Consejo Regional. Señaló que, a raíz de la denuncia, se ha ratificado la información ante el Consejo para garantizar que todos los miembros estén al tanto de la situación.

Si bien el Consejo Regional Arequipa cuenta con un código de ética, Ortiz indicó que en la sesión ordinaria de hoy se evaluará la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción contra Linares, considerando la información validada por la OECE y la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas.

RESPUESTA

Al respecto, Linares aclaró que su participación en procesos de contratación se realizó únicamente en calidad de notario, no como consejero, y que la OECE ya ha cerrado casos anteriores sobre este punto: “Todo esto se da cuando sale en Sedapar una orden de servicio indicando que contraté como consejero; la investigación demostró que fue como notario. La ley de contrataciones no aplica para servicios notariales”, argumento.

El consejero agregó que consultó al Ministerio de Justicia para confirmar que podía ejercer su función notarial sin problemas legales y que los informes presentados al Consejo Regional han sido archivados: “Todo está documentado y he seguido los procedimientos; no hay impedimento para contratar como notario mientras sea consejero”, dijo.