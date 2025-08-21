El perjuicio económico al Estado por la construcción de los hospitales de Camaná y Maritza Campos podría exceder los 49 millones de soles, a causa de pagos por valorizaciones irreales. Fabián Enríquez, gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, advirtió que el daño económico podría ser aún mayor, ya que los depósitos de carta fianza no corresponderían a los montos estipulados en los contratos o a sus variaciones por ampliaciones.

Según Enríquez se verifica los depósitos en el área de Tesorería y no descartó que el daño por inadecuadas valorizaciones sean superiores a los 49 millones de soles.

COSTOS

En el caso del Hospital Maritza Campos, la valorización presentada por la contratista indica que la obra alcanzó un 54% de avance con un desembolso de 81 millones 199 mil soles. Sin embargo, el diagnóstico realizado para elaborar expediente de saldo de obra revela que el avance real fue solo del 29%, por lo que el desembolso debió ser de apenas 43 millones 889 mil soles. Esto se traduce en un perjuicio de 37 millones de soles.

Al sumar este gasto de 43 millones a los 167 millones que se necesitarán para completar la construcción, el costo final del Hospital Maritza Campos alcanzará los 248 millones de soles.

La situación en el Hospital de Camaná es similar, con un perjuicio identificado de 12 millones de soles. La suma de los 57 millones ya abonados a la contratista y los 119 millones requeridos para terminar la obra, implica que el costo total para el Estado será de 176 millones de soles.

PRÉSTAMO

Hoy, los consejeros de Arequipa sesionarán a las 10:00 a.m. para aprobar un endeudamiento interno de 287 millones de soles, el que se pagará en un plazo de 20 años, con el objetivo de cubrir estos costos y avanzar en la finalización de las obras hospitalarias.

El consejero Fernando Cornejo respaldó la propuesta de aprobar el endeudamiento interno, considerando la urgencia de terminar los nosocomios. Sin embargo, no cree que la obra termine en esta gestión de Rohel Sánchez, pese a que el gerente Enríquez anunció que la obra empezaría en setiembre.

La edificación de Maritza Campos está programada para 12 meses y el hospital de Camaná en 11 meses.