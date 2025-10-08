El Consejo Regional de Arequipa declaró consentida la vacancia del consejero Miguel Ángel Linares, a partir del 2 de octubre. Al día siguiente, se notificó oficialmente a Linares, a través del oficio 56-2025, informando que había perdido su condición de consejero regional, lo que le impide asistir a sesiones o participar en reuniones.

No obstante, Linares indicó a Correo, que no recibió tal notificación y acusó de un posible abuso de autoridad. Además, ha advertido sobre la posibilidad de presentar denuncias al respecto. Aunque no asistió a la sesión del día de ayer, el consejero presentó un documento justificando su ausencia; sin embargo, la presidencia del Consejo consideró que esto ya no es pertinente, dado que Linares no está en funciones.

El secretario general del Consejo Regional comunicó a los consejeros que, mediante el Oficio 57-2025, se remitió el expediente correspondiente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este expediente incluye el acuerdo regional 280-2025, de fecha 19 de septiembre, que aprobó la vacancia de Linares.

Por su parte, Miguel Rendón, asesor del consejero Osías Ortiz, informó al pleno que la vacancia ha quedado consentida y que el JNE no revisará el expediente, ya que no se presentó apelación, sino que se elevó para su conocimiento. Esto implica que se procederá a cancelar la credencial de Linares y se convocará al accesitario (James Posso) para la entrega de la credencial.

Sin embargo, Linares sostiene que se debe esperar la respuesta del JNE, por lo tanto, según él, debe permanecer en funciones. Esta situación generó incertidumbre en los consejeros, sobre la validez del proceso de vacancia y la continuidad de funciones de legislador regional.