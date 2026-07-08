El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) anunció una huelga indefinida en la región, perjudicando las obras en ejecución, además de indicar que no se sentarán a dialogar mientras los dirigentes detenidos el martes e investigados por presunta extorsión y coacción sean puestos en libertad.

Mariano Nina, secretario general de la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), informó que ya se encuentran en huelga indefinida y tendrían el apoyo de los gremios de trabajadores de la Macro Región Sur, quienes se hicieron presentes durante la protesta realizada la mañana de este miércoles en la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

“Si no es liberado de inmediato nuestro compañero Lugue Espinoza, vamos a entrar; en vez de huelga indefinida en Arequipa, va a ser huelga de Construcción Civil de la Macro Región Sur del Perú”, expresó.

Esta medida ignora el pedido de familiares de pacientes oncológicos, quienes pidieron esta mañana desistir de esta huelga debido a que su acción paralizó los avances en el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur.

“Nosotros, por si acaso, no tenemos la culpa; las autoridades sí. Tenemos documentos que hemos presentado a diferentes autoridades para que nos den atención y solución en el problema; no han solucionado ellos el problema, ahora que no nos echen la culpa”, manifestó.

TRÁMITES

Frente a este nuevo escenario, Correo se comunicó con la gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Catherine Rodríguez Torreblanca, quien recalcó que la huelga no debe confundirse con una protesta.

“La huelga normalmente se da en un centro de operaciones o en un centro laboral, entonces ellos no están haciendo la huelga en una construcción, están saliendo a las calles y están haciendo una protesta, retirándose más bien de sus centros de trabajo”, precisó.

La funcionaria refirió que la huelga debe seguir un trámite en el que se indique el día y lugar donde se realizará; sin embargo, este proceso no fue comunicado a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. “Aquí se está confundiendo, no es huelga, eso lo ve Seguridad del Estado porque es una protesta la que están haciendo”, agregó.

En cuanto a las sanciones que podrían darse de continuar con esta medida de lucha, Rodríguez Torreblanca señaló que de darse una asistencia al centro de trabajo por uno o dos días, el empleador puede disponer los descuentos respectivos, amparado en la normativa. En caso la ausencia se de por tres días a más acarrea un despido.

En el peor de los casos, si hay abandono de trabajo, lo que implica que fueron a laborar y salieron sin el permiso de la ley, traerá consigo el inicio de un proceso de despido.

“Como lo ha dicho el gobernador, no solo se trata de un tema laboral, aquí se está afectando a la sociedad, es un tema inhumano”, expresó, advirtiendo que esta medida traerá mayores adicionales y gastos en las obras.

Asimismo, la funcionaria indicó que se convocó a una conciliación extraproceso para este viernes, citando al gremio de Construcción Civil, al empleador que en este caso es APM y al Poder Judicial. Esta misma situación se replicará con la obra de construcción del nuevo Iren Sur.

VIDEO: PROTESTA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA