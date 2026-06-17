Los obreros de Construcción Civil paralizaron hoy los trabajos en la construcción del Contingencia del nuevo IREN Sur por ir a protestar a otra obra, ajena a este proyecto, lo que causó que los padres de niños con cáncer salieran a protestar para exigir que el proyecto no sea afectado por una protesta indefinida vinculada a otra obra en Arequipa.

Frente al terreno donde se ejecuta la infraestructura temporal que permitirá continuar los servicios oncológicos durante la construcción del futuro hospital, integrantes de la Asociación Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur expresaron su preocupación por el impacto que podría generar la suspensión de labores en una obra considerada prioritaria para miles de pacientes oncológicos del sur del país.

La presidenta de la asociación, Luz Marina Arizaca, pidió a los trabajadores de Construcción Civil reflexionar sobre las consecuencias de detener un proyecto destinado a mejorar la atención de niños y adultos que enfrentan el cáncer.

“Nuestros niños luchan año tras año. Querido amigo, querido obrero de Construcción Civil, ponte la mano al pecho, si tú tuvieras un hijo con cáncer, ¿lo dejarías esperar? ¿No verdad? Nuestros hijos luchan año tras año, queremos nuevas especialidades, los Valientes Leoncitos luchamos hace más de tres años…”, fue el llamado de la madre de familia.

Los padres recordaron que la construcción del contingencia debe culminar en diciembre para cumplir con el cronograma previsto y evitar mayores retrasos en la ejecución del nuevo IREN Sur, una obra largamente esperada por pacientes de Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y Apurímac.

Actualmente, el instituto cuenta con solo nueve camas de hospitalización pediátrica y presenta limitaciones en especialidades médicas, lo que obliga a derivar pacientes a otros establecimientos e incluso a Lima para recibir atención especializada.

El nuevo hospital tendrá una infraestructura que incluirá 28 consultorios oncológicos, 10 salas de operaciones, laboratorios especializados, 23 camas de cuidados intensivos, 228 camas de hospitalización, de ellos 28 serán para niños y espacios diferenciados para quimioterapia de niños y adultos.

PERJUDICAN A 80 OBRAS DE AREQUIPA

La paralización de labores en el IREN Sur se produjo luego de que trabajadores de Construcción Civil abandonaron temporalmente la obra para sumarse a una protesta indefinida en la construcción del módulo de justicia en el distrito de Cerro Colorado. El sindicato busca presionar a la empresa encargada del proyecto para que incremente la contratación de personal afiliado al gremio.

El secretario de Construcción Civil, Lugue Espinoza, informó que la convocatoria fue a 80 obras de Arequipa. “Esperemos tener la participación de todas las obras. Estamos tomando la lista y tenemos al menos 10 mil trabajadores”, manifestó.

Según el dirigente, la empresa responsable del módulo de justicia habría incumplido un acuerdo para contratar el 40% de obreros locales. Sin embargo, la contratista APM sostiene que sí cumple con los compromisos asumidos y presentó una denuncia por presuntos actos de coacción y reglaje.

Mientras el conflicto laboral continúa, los padres de los pacientes oncológicos insistieron en que las disputas sindicales no deberían afectar la construcción del nuevo IREN Sur, una obra que consideran fundamental para ampliar la capacidad de atención y ofrecer mayores oportunidades de tratamiento a quienes hoy enfrentan una enfermedad y luchan contra la muerte.