El próximo 2 de julio, la contratista PMO japonesa realizará un road show internacional para convocar a empresas nacionales y extranjeras interesadas en ejecutar la puesta a punto del proyecto Majes Siguas II, informó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

La actividad permitirá identificar al proveedor que asumirá el mantenimiento integral de los 88 kilómetros de túnel, los 13 kilómetros de canal y la evaluación de las obras de contingencia.

El gobernador precisó que esta convocatoria forma parte del proceso de reactivación del proyecto y es independiente del arbitraje internacional que el Estado peruano mantiene con la empresa Cobra. En ese sentido, remarcó que ambos procesos continúan de manera paralela.

ARBITRAJE

Respecto al arbitraje, Sánchez informó que el Estado peruano ya presentó el levantamiento de las observaciones formuladas por la concesionaria. “Puedo dar cuenta de que es muy potente la respuesta de los abogados del Estado peruano en relación al levantamiento y presentación de estos cuestionamientos”, sostuvo.