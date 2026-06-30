El director técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, rebosó confianza tras la histórica clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de eliminar el lunes 29 de junio a Países Bajos en una dramática definición por penales disputada en Monterrey, México, el estratega aseguró que su equipo atraviesa un momento excepcional y que nadie puede frenarlo en el torneo.

“Lo que debemos decirnos es que nadie puede detenernos. Somos imparables si jugamos el fútbol que sabemos jugar. Tenemos una selección fuerte a nivel mental, y creo que vamos a llegar muy lejos”, declaró Ouahbi al término del encuentro, en el que Marruecos se impuso por 3-2 desde los doce pasos tras igualar 1-1 en los 120 minutos de juego.

El compromiso estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos. La clasificación marroquí se definió en una emocionante tanda de penales, en la que los dos arqueros fueron protagonistas con intervenciones decisivas, aunque finalmente fue el conjunto africano el que celebró el ansiado pase a la siguiente ronda.

El entrenador también destacó la evolución de su selección en los últimos años y la confianza que han desarrollado sus futbolistas. “Desde hace muchos años los futbolistas marroquíes creen en ellos mismos y se sienten capaces de llegar muy lejos. Ahora todo el mundo respeta a Marruecos porque somos fuertes”, afirmó.

Marruecos llega a los octavos de final con una impresionante racha de 33 partidos sin conocer la derrota y tendrá como próximo rival a Canadá. Pese al desafío que representa el combinado norteamericano, Ouahbi dejó claro que la ambición de su equipo sigue intacta. “Llegaremos lo más lejos posible. Esa es la mentalidad que queremos que tengan todos nuestros jugadores”, concluyó.