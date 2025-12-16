Juan Carlos Gonzáles, representante de la Coordinadora Político Social de la Región Arequipa, solicitó ayer la nulidad del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), al considerar que se omitió la participación ciudadana durante su elaboración.

El dirigente sostuvo que el proceso se desarrolló mediante audiencias que solo funcionaron como conferencias informativas, cuando debieron implementarse mesas de trabajo con participación activa de la población. Añadió que en los documentos no se estarían contemplando proyectos estratégicos que Arequipa necesita para su desarrollo.

Entre las principales demandas, Gonzáles exigió la inclusión en los planos oficiales del Gasoducto Sur Peruano, la autopista Arequipa–La Joya, la reubicación del ferrocarril que atraviesa la ciudad y la nueva vía de Evitamiento.

Asimismo, pidió mayor transparencia a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) e instó a que se informe a quiénes se ha contratado para levantar las observaciones al PDM y al PAT, y si dichos profesionales cuentan con el perfil técnico adecuado. Recordó que el alcalde anunció que las observaciones serían subsanadas el 15 de enero.

Gonzáles anunció una movilización para el jueves 18 de diciembre, que partirá de la Plaza España al palacio municipal de la MPA. Exige ser recibidos por el alcalde Víctor Hugo Rivera junto con el equipo responsable de la elaboración del PDM y el PAT.

FERROCARRIL MINERO

El alcalde del distrito de Yanahuara, Sergio Bolliger, informó que existe un proyecto valorizado en 150 millones de soles para reubicar el ferrocarril minero hacia el distrito de Yura. Señaló que el nuevo trazado reduciría el recorrido de 55 a 26 kilómetros, disminuiría los tiempos de traslado, evitaría accidentes y permitiría recuperar el área de maniobras de Patio Puno, actualmente un espacio desaprovechado en el centro urbano.