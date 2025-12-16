Los procesos administrativos disciplinarios en el hospital Honorio Delgado Espinoza no terminaron en sanciones y, más bien, evidenciarían presuntos favorecimientos para encubrir responsabilidades, denunció la consejera regional y presidenta de la Comisión de Salud, Marleny Arminta.

Informó que en el nosocomio se reportaron 120 procesos administrativos disciplinarios, sin embargo, solo 60 concluyeron con castigos, pero solo se trataron de amonestaciones. No se impusieron multas ni suspensiones, mientras que el resto de expedientes permanecen en investigación o prescribieron sin resultados. En opinión de Arminta, esta situación evidencia un incumplimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Servir.

“Aquí hay una amplia y clara corrupción entre funcionarios, hay favorecimiento indebido y pérdida de confianza en la administración pública”, dijo la consejera.

Indicó que trataron de reunirse con las comisiones de procedimientos disciplinarios, pero solo recibieron respuestas evasivas.

PERMISOS

Según Arminta, el mismo patrón se repite en la Gerencia Regional de Salud. Detalló que los trabajadores Hayde Quispe y Julio César Yapu abandonaron su centro laboral el 19 de julio de 2024 para ingerir bebidas alcohólicas en un local de la avenida Dolores. La constatación se realizó a las 16:00 horas por el director ejecutivo de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud, José Luis Carpio Quintana.

El reporte de Recursos Humanos señala que ninguno de los servidores tramitó papeleta de salida y que solo registraron su ingreso a las 7:59 y 7:29 horas, respectivamente, sin marcar su salida. Aunque el informe menciona que se aplicó el descuento correspondiente, Arminta precisó que la única medida adoptada por la comisión de procesos disciplinarios fue una amonestación o llamada de atención, sin suspensión alguna, pese a la gravedad de la falta.

Ante estos hechos, la Comisión propuso acciones correctivas y solicitará la reapertura de los procesos disciplinarios tanto en la Gerencia Regional de Salud como en el hospital Honorio Delgado, con el objetivo de emitir nuevas sanciones acordes a la normativa.