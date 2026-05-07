Con motivo del Día de la Madre, Correo llevó adelante un sorteo especial, donde decenas de lectoras arequipeñas se hicieron acreedoras de importantes premios gracias a la alianza de reconocidas empresas de la región.

El sorteo se realizó en el local de Comunicación Integral, ubicado en calle La Merced N.º 125, oficina 157, donde se encontraba el ánfora con todos los cupones recortados del diario Correo desde el martes 28 de abril. Conoce a los ganadores:

CANASTAS (El Palomar, Señor de Huanca y Agencia Cigüeña)

Verónica Mercedes Figueroa Aguirre - DNI 29646377 Sofía Alejandra Ballón Pilco - DNI 70995621 Luzmila Meza de Carrera - DNI 29376564 Deybi Febres Torres - DNI 29373101 Brad Rick Llutari Conde - DNI 60783959 Paulina Aucaylle Oviedo - DNI 29250337

CERVEZA ARTESANAL MELKIM

Ana María Romero Gallegos - DNI 41009384 Silveria Nancy Quispe Nina - DNI 44511140 Olga Ojeda, viuda de Sotomayor - DNI 29520898 Blanca Carazas de Guevara - DNI 29246752

BOTELLA DE GIN DE “EL BOTICARIO”

Libia Basurco Amezquita - DNI 29366492

GASEOSAS SURTIDAS DE DISTRIBUIDORA ESCOSESA SRL

Ycelda Gabriela Abuhadba Rodríguez - DNI 29422049 Claudia Arias Manrique (gaseosa) - DNI 29722512 Isidora Vargas de Zegarra (agua) - DNI 29486892 Jaime Cornejo Roselló Dianderas (agua) - DNI 01281106 Walter Alvarez Febres (gaseosa) - DNI 29228794 Gloria Margarita Llutari Quispe (gaseosa) - DNI 29590952

PREMIOS SORPRESA DE PERFUMERÍA “LA ESTRELLA”

Silvia Apaza Basurco - DNI 75151582 Sonia Lazarte Arredondo - DNI 29727348 Josefina Silva Cuno de Nina, 24569405 Luis Fernando Salas Segovia - DNI 29361423

VALES DE CONSUMO DE LA CEVICHERÍA “EL PERLA”

Carmen Bedoya de Delgado - DNI 29718686 Celia Navio Chauca - DNI 29692045

VALES DE CAMBIO DE LOOK (FRANCIS SPA, DON BOSCO N.º 133, CERCADO)

Jesusa Biveros Eredia - DNI 42999255 Walter López Alvarez - DNI 29276830 Yolanda Eliana Sotomayor de Sánchez - DNI 29675515

RECOJO DE PREMIOS

Correo informa que los ganadores podrán recoger sus premios hasta este viernes 8 de mayo en la calle La Merced N.º 125, oficina 157, a media cuadra de la Plaza de Armas. Es indispensable presentar el DNI físico para verificar la identidad.

La lista completa de ganadores también será publicada en la edición impresa de este viernes.

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