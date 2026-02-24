Personal de salud del hospital Honorio Delgado Espinoza realizó una protesta en los exteriores del Consejo Regional de Arequipa, donde informaron del desabastecimiento de insumos y medicamentos en el nosocomio.

“Nosotros como hospital ya estamos cansados de ver el sufrimiento de nuestros pacientes, estamos aquí para defenderlos a ellos ante el Consejo Regional”, señaló el presidente del Cuerpo Médico del referido nosocomio, Richard Hernández.

El galeno indicó que en el nosocomio no hay jeringas, antibióticos y medicamentos básicos, obligando a los pacientes a comprar estos en los establecimientos exteriores.

Hernández señaló que este problema se debe solamente a la gestión que se está teniendo desde la Gerencia Regional de Arequipa (Geresa) responsabilizando al gerente regional de Salud, Walther Oporto, por lo que exigen su cambio.

“¿Por qué estamos aquí entonces? Si no es por los pacientes. ¿Estamos mintiendo nosotros o quién está mintiendo? ¿Están mintiendo todos los médicos de la región sur o quién está mintiendo? Eso deben preguntarse”, señaló sobre los comunicados de la Geresa y declaraciones del gerente de Salud al negar tal desabastecimiento.

