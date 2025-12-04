El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) anunció hoy que se registra nevada en la vía que conecta las regiones de Arequipa - Puno, llovizna en las primeras horas de la mañana en algunos distritos de la ciudad de Arequipa, evento asociado al fenómeno DANA Qori.

José Luis Ticona, especialista en meteorología de la Dirección Zonal 6 SENAMHI, informó que entre hasta el 5 de diciembre se esperan lluvias en las zonas altas, acompañadas de un incremento de viento que también alcanzará a la ciudad de Arequipa.

“Va originar lluvias y nieve en localidades por encima de 4 mil metros sobre el nivel del mar, incremento de la velocidad del viento en el litoral y nubosidad”, apuntó.

Desde el SENAMHI advirtieron que una línea de nubes se desplaza cerca de la ciudad de Arequipa que ha generado a tempranas horas del día lloviznas aisladas en los distritos como Cerro Colorado, Mariano Melgar, Hunter y Socabaya.

Sin embargo, luego de los eventos asociados a la DANA Qori, se prevé que las condiciones del tiempo en la región de Arequipa regresen a un comportamiento normal para diciembre, con ausencia de precipitaciones durante gran parte del mes y con presencia de lluvias hacia su final.

El fenómeno DANA Qori provoca lluvias intensas, granizo, nieve y ráfagas de viento, afecta principalmente a la sierra centro y sur del Perú, en los primeros días de diciembre.