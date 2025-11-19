El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hoy y mañana se registrará un descenso de la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur del país, especialmente en las partes altas de la región Arequipa.

El aviso incluye ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna, por lo que se prevé un cambio brusco de temperatura y se recomienda tomar las precauciones.

Según el reporte, hoy se esperan temperaturas mínimas cercanas a los -14 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur. Entre ellas, San Juan de Tarucani, en Arequipa; parte alta de Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión. Mientras que para el jueves se prevé valores próximos a los -13 °C en áreas por encima de los 4000 m s. n. m. en las zonas altas.

CALOR

Por su parte, la temperatura diurna se incrementará hasta 34 ° C en la costa arequipeña. El jefe de Senamhi, Guillermo Gutiérrez, indicó que en la ciudad se tendrá hasta 28 grados. “Se va a incrementar en Aplao, valle de Tambo, Ocoña. Los efectos de radiación son acumulativos, por eso es importante la protección”.