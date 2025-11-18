El incendio forestal que afecta la zona de Miraflores y Collamarca, en el distrito de Chiguata, alcanzó ya las 200 hectáreas de cobertura vegetal arrasadas, según informó anoche el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Juan Francisco Portilla Alvarado. El siniestro, que empezó la madrugada del domingo, continúa activo pese a dos días de trabajo ininterrumpido.

Portilla explicó que la emergencia se mantiene debido a lo inaccesible del terreno, lo que impidió el ingreso de maquinaria pesada y limitó el avance de las brigadas. Aunque ayer en la mañana parecía que el fuego estaba siendo controlado, alrededor de las 11:30 el incendio se reavivó, impulsado por el calor, el viento y la acumulación de pastos secos en la zona alta.

Durante la jornada trabajaron brigadistas y especialistas del COER Arequipa, la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD), SERFOR, SERNANP, INDECI, Ejército del Perú, Policía Nacional, Cruz Roja, además de la Municipalidad Distrital de Chiguata. Las labores se centran en delimitar cortafuegos y evitar que las llamas avancen hacia otros cerros.

Las entidades de primera respuesta acordaron retomar este martes los trabajos de mitigación y liquidación, siempre que las condiciones del terreno lo permitan.