Desde hace más de 30 horas permanece activo un incendio forestal en la zona de Miraflores y Collamarca, en el distrito de Chiguata, que ya habría arrasado cerca de 30 hectáreas de pastos naturales, informó el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Juan Francisco Portilla Alvarado.

El funcionario indicó que el siniestro, reportado alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, habría sido provocado. Cuando el personal especializado llegó a la zona, conversó con los vecinos del sector, quienes aseguraron haber visto a personas merodeando horas antes del inicio del fuego. Portilla recordó que este tipo de incendios constituyen un delito y pueden ser sancionados con hasta ocho años de cárcel.

Actualmente, personal del Ejército, el COER, bomberos y la municipalidad distrital continúan trabajando para controlar el incendio. Las labores se dificultan debido al viento y a la presencia de zonas de difícil acceso.

OTRO INCENDIO EN LA UNIÓN

En la provincia de La Unión, otro incendio forestal se reportó ayer en el distrito de Sayla, específicamente en el sector de Huataca. En este caso, el siniestro fue controlado, luego de afectar aproximadamente seis hectáreas de cobertura natural, según el reporte de la oficina local de Gestión del Riesgo.