El Gobierno nacional declaró anoche el estado de emergencia por 60 días a 16 distritos de cinco provincias de la región Arequipa debido a los daños ocasionados por las intensas precipitaciones pluviales, inundaciones y el ingreso de huaicos. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-PCM.

La norma dispone acciones inmediatas para atender y reparar los daños provocados por el desborde de ríos, quebradas y las lluvias intensas que han afectado viviendas, vías de comunicación y áreas de cultivo en diversos puntos de la región.

Distritos en emergencia por daños

En la provincia de Arequipa fueron declarados en emergencia los distritos de Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Sachaca, San Juan de Siguas, Sabandía, Yanahuara y Yarabamba.

En la provincia de Caravelí se incluyó a Huanuhuanu y Lomas; en Castilla a Orcopampa, Tipán y Unión; en Caylloma a Maca y San Antonio de Chuca; mientras que en Condesuyos fue incorporado el distrito de Río Grande.

Sin embargo, las autoridades señalaron que sin la transferencia de recursos económicos, la declaratoria de emergencia no es de utilidad. El Gobierno Regional de Arequipa, solicitó al menos 8 millones de soles solo para atender los perjuicios en los sectores de Agricultura y Transportes.

Declaratoria de emergencia por impacto de daños a consecuencia de las lluvias

Emergencia por peligro inminente

Asimismo, a través del Decreto Supremo N.° 025-2026-PCM, el Ejecutivo declaró en emergencia por 60 días a varios distritos por peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales, con el objetivo de ejecutar trabajos de prevención y reducción de riesgos.

En la provincia de Arequipa se incluyó a Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y Vítor.

En Caravelí, los distritos considerados son Atico, Atiquipa, Bella Unión, Chala, Jaqui, Quicacha y Yauca.

En Castilla figuran Huancarqui y Viraco; en Caylloma, Achoma, Chivay, Lluta, Tapay, Tisco y Majes; en Condesuyos, el distrito de Iray; y en La Unión, el distrito de Tauría.

Pese a la magnitud de los daños reportados, la provincia de Camaná no fue considerada en ninguna de las dos declaratorias de emergencia. Esta exclusión ocurre a pesar de que, en la última reunión del lunes 23 de febrero del Gobierno Regional con cuatro ministros de Estado que arribaron a Arequipa, se solicitó la declaratoria para Camaná debido a la pérdida de cultivos de arroz tras el desborde del río, situación que ha generado preocupación entre los agricultores y los alcaldes.

Declaratoria de emergencia por peligro inminente ante las lluvias

VIDEO SUGERIDO