“Cuatro páginas no son suficientes para todo el trabajo articulado”, manifestó la jefa de Oficina Defensorial de Arequipa, Milagros Sarayasi, sobre el plan de trabajo de la Plataforma de Defensa Civil Regional que fue aprobado el 16 de febrero por el Gobierno Regional de Arequipa.

Este plan de trabajo contempla una presentación, un marco normativo, una finalidad, un objetivo general, objetivos específicos, justificación, cronograma, estrategias, actividades y acciones de coordinación, todo eso en tan solo 4 páginas.

“Se le pidió al gobernador que no lleve a la votación ese día 16, que por favor lo reformulen, ese pedido fue sumado por distintas entidades, sin embargo, a la hora de votación, lamentablemente, ganó por mayoría”, agregó Sarayasi antes de la reunión programada esta mañana en El Filtro por emergencias.

La funcionaria expresó que en esa reunión, cuando se pidió las actividades que se realizarían como parte del plan reactivo, sin embargo, los funcionarios de la Región indicaron que no contaban con ello, pese a que esto debió consolidarse el año pasado.

Cabe precisar que en el cronograma de este plan de trabajo se estipulan 6 simulacros, uno de ellos por incendio forestal, recordando que hasta la fecha no se cuenta con un plan específico contra incendios forestales.

Adicional a ello, Sarayasi señaló que se solicitó al Coer a tener reuniones técnicas, con los especialistas de las entidades involucradas, “hasta ahora no han podido sentarse las principales cabezas técnicas a decir lo que está ocurriendo y cómo es que se tienen que enlazar los esfuerzos para trabajar”, sostuvo.

