La ciudad de Arequipa no registraría lluvias entre hoy 27 de febrero y el próximo 5 de marzo, según el pronóstico oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). El reporte representa un alivio temporal para la población, luego de una semana marcada por intensas lluvias que provocaron graves daños a los pobladores de diferentes distintos distritos.

La proyección da un respiro a las familias quienes fueron víctimas de las precipitaciones torrenciales en Yanahura, Cayma, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Paucarpata, Cercado de Arequipa, que ocasionaron el desborde de torrenteras, el ingreso de huaicos y la inundación de cientos de viviendas, generando daños materiales y poniendo en riesgo a numerosas familias.

No obstante, según el senamhi, las lluvias continuarán en marzo en la región como consecuencia del fenómeno El Niño Costero, por el calentamiento del agua superficial del mar en el sur del país.

Las lluvias que se registraron ayer, 27 de febrero, fueron en la zona oriental del sur de Arequipa, principalmente en los distritos de Pocsi, Yarabamba y Chiguata, así como en áreas aledañas. Sin embargo, estas precipitaciones no generaron daños ni situaciones de emergencia, según el monitoreo oficial.

