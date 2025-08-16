La mañana de este sábado 16 de agosto se realizó el saludo protocolar de las delegaciones del Festival Internacional de Danzas Folklóricas – FESTIDANZA 2025, como parte de las actividades por el 485° Aniversario de Arequipa.

Con la presencia del alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera Chávez, se desarrolló esta ceremonia protocolar, donde se dio la bienvenida a las diferentes delegaciones internacionales, quienes recibieron un presente.

Bajo esta premisa, se dio pie al inicio del Festidanza, actividad que empieza hoy a las 7:00 p.m., en el Coliseo Arequipa y reúne a más de una veintena de agrupaciones que mostrarán el patrimonio dancístico de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Eslovenia, junto a elencos peruanos provenientes de Apurímac, Lima, Piura y Arequipa.

Las funciones estelares continuarán el 17, 18 y 19 de agosto, para escolares durante la mañana y la presentación de los elencos ganadores del concurso FESTIDANZA Escolar 2025 durante la noche. Asimismo, se llevarán a cabo presentaciones descentralizadas en espacios como el Parque de la Madre y la concha acústica del Parque Selva Alegre.

Entre los grupos internacionales están el Ballet Folklórico KALEM (Argentina), Ballet Folklórico Municipal de Sucre (Bolivia), Conjunto Folclórico Hijos del Sol (Chile), Fundación Cultural Bachué Duitama (Colombia), Centro Cultural Ecuatoriano Trádi arte (Ecuador), Ballet Folklórico Universitario VINI CUBI – UNAM (México), el Grupo Folklórico Emona (Eslovenia) y la Asociación Cultural Gao Xia (China).

Por Perú, participarán el Elenco de Danzas de la UTEA (Apurímac), la Compañía de Danza y Música Folclórica Peruana Jallmay Alto Folclor (Lima), el Ballet Folklórico Zelmy Rey (Piura), así como agrupaciones arequipeñas el Ballet Folklórico Municipal, el Elenco de Marinera y Danzas Peruanas de la MPA, el Centro Cultural Qallariy Arequipa, el Ballet Folklórico de la Universidad Católica Santa María y la Federación Regional Folklórica de Arequipa – FEDEFOLK.