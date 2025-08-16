Arequipa se convertirá en la capital de la danza y la cultura con el inicio del XLIII Festival Internacional de Danzas Folklóricas - Festidanza 2025, que se realizará del sábado 16 de agosto al martes 19 de agosto en el Coliseo Arequipa como parte del 485° Aniversario de la Ciudad Blanca.

Esta actividad cultural organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa forma parte del Programa General de Festejos por el aniversario de la Ciudad Blanca, permitirá este encuentro de cultura y tradición a través del baile de diferentes países. El objetivo es estrechar los lazos de fraternidad entre las naciones.

Cabe resaltar que este es el primer festival de importancia del Perú y uno de los más grandes festivales a nivel mundial. Además, es miembro del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), entidad asociada oficialmente con la UNESCO, lo que le otorga un sello de reconocimiento internacional.

De acuerdo a la programación del Festidanza, las funciones estelares se desarrollarán en los siguientes horarios: sábado 16 de agosto, a partir de las 7:00 p.m.; domingo a partir de las 4:00 p.m.; lunes y martes a las 7:00 p.m.

Las entradas estarán disponibles en Joinnus: butacas a S/40.00), preferencial a S/30.00 y general a S/15.00.

De esta manera, Arequipa será escenario de un espectáculo que reúne tradición, cultura y diversidad, consolidando la actividad como verdadero patrimonio vivo de la danza mundial.