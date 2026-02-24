Con la maquinaria del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se demolió esta tarde el puente Concordia, ubicado en el distrito de Yanahuara, infraestructura que conectaba a los distritos de Sachaca y Cerro Colorado, luego del compromiso asumido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para su próxima reconstrucción.

La medida se adoptó tras comprobarse que la estructura se había convertido en un obstáculo para el libre paso del lodo y material de arrastre en la quebrada Chullo. Durante las recientes precipitaciones, el puente actuó como un dique, provocando el desborde del cauce y la inundación de la Vía Metropolitana, además de afectar viviendas y conjuntos residenciales como el complejo habitacional Flora Tristán.

Sin embargo, este no será el único puente destruido a lo largo de la torrentera. También se ha dispuesto la demolición del puente Villa Continental, ubicado en el distrito de Cayma, el cual presentó el mismo problema tras el incremento del caudal con escombros y sedimentos.

Retiran material arrastrado para demoler el puente Villa Continental en Cayma (Foto: Municipalidad de Cayma)

Según el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, el objetivo era demoler el lunes, pero, a la fecha, aún no terminaron con retirar el material acumulado en los estribos del puente y en el cauce de la quebrada, pese a trabajar con maquinarias grandes. Al terminar estos trabajos, también se procederá con destruir el puente.

Esta segunda estructura es clave para la conexión entre los pobladores del Comité 14 de Buenos Aires y Villa Continental, por lo que su retiro impactará temporalmente en la transitabilidad local.

La preocupación de los vecinos es el plazo en que construirán los nuevos puentes.

