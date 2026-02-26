El puente Villa Continental, ubicado en el distrito de Cayma, fue demolido ayer luego de colapsar al convertirse en un dique con la acumulación de arena y material de arrastre. El taponamiento impidió el paso del agua, provocó el desborde de la quebrada y ocasionó la destrucción de una losa deportiva, además de viviendas aledañas.

Losa deportiva de Villa Continental fue destruida en Cayma (Foto: GEC)

Viviendas fueron arrasadas por el taponeo del puente Villa Continental (Foto: Omar Cruz)

El bloqueo del conducto en la quebrada no solo destruyó la tribuna, los arcos de la losa deportiva, sino también viviendas aledañas. Metros más abajo, la torrentera Chullo se desbordó e inundó avenidas y viviendas en los distritos de Yanahuara y el Cercado de Arequipa.

Según la Municipalidad Distrital de Cayma la demolición del puente constituye una medida preventiva para evitar nuevas inundaciones ante el riesgo de más lluvias y arrastre de material. En la estructura se observó una gran cantidad de sedimentos acumulados, cuya remoción tomó tres días y aún no concluye.

Retiran material arrastrado para demoler el puente Villa Continental en Cayma (Foto: Municipalidad de Cayma)

El puente permitía la conexión entre el Comité 14 de Buenos Aires y el sector de Villa Continental. Tras su demolición, los vecinos deberán utilizar los dos puentes aledaños para cruzar la quebrada.

Cabe recordar que días atrás también fue demolido el puente Concordia, en el distrito de Yanahuara, por presentar el mismo problema: obstruir el paso del agua y generar desbordes en la torrentera Chullo.

Demolieron el puente Concordia en el distrito de Yanahuara (Foto: GRA)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se comprometió a instalar los dos puentes modulares (metálicos) de 15 y 90 metros de longitud para restablecer la conectividad y garantizar el acceso de la población a servicios básicos. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido plazos oficiales para su entrega, ni el presupuesto para trasladar desde Lima.

