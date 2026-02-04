La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el taxista Alex Yvan Tintaya Condori, de 37 años, acusado por haber abusado sexualmente de una joven en Cerro Colorado, un delito por el que ya ha sido investigado en anteriores oportunidades.

Alex Tintaya fue detenido por la Policía Nacional el fin de semana tras ser acusado por una joven de haberla ultrajado en un descampado, en la parte alta del distrito de Cerro Colorado. Se camufló como taxista y en su auto de placa AAW-111 captó a su víctima frente al centro comercial Real Plaza, tras salir de una discoteca.

Durante el trayecto a la vivienda de la joven, el depravado se desvió de camino y se dirigió por la avenida 55 hasta llegar a una torrentera donde atacó a la víctima, dejándola abandonada. Horas después, la agraviada acudió a la comisaría de Zamácola, donde realizó la denuncia y proporcionó la placa del vehículo usado por Tintaya. Antes de abordar el falso taxi, aprovechó para tomarle una foto a la matrícula del auto.

La información permitió que la policía pudiera ubicar la unidad y capturar al imputado mientras se encontraba estacionado en la calle Yaraví, en el mismo distrito de Cerro Colorado, esperando, quizás, a su siguiente victima.

DENUNCIAS

No es la primera vez que Alex Tintaya se ve involucrado en una agresión sexual, pues solo entre el 2015 y 2017, fue denunciado hasta en cinco oportunidades por tocamientos indebidos, tentativas de violación e incluso robo cometidos no solo contra mujeres adultas, sino también contra menores de edad.

La mayoría de los hechos ocurrieron en los distritos de Paucarpata y Mariano Melgar. En 2015, se registró una de las primeras denuncias contra el falso taxista. El 1 de noviembre de aquel año, una joven de 24 años lo denunció porque, tras libar al interior del auto modelo Tico que conducía Tintaya, este habría aprovechado su estado de embriaguez para intentar abusar de ella; incluso hubo destrozos en la unidad en la que el imputado fue intervenido por la policía, mientras se encontraba estacionado en la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Paucarpata.

Previamente a dicha denuncia, hubo otras dos acusaciones anteriores, también por violación sexual y violencia psicológica, registradas entre el 1 y el 27 de marzo del mismo año.

MENORES DE EDAD

Entre las víctimas también figuran menores de edad. Una de ellas era una adolescente de 17 años. El 21 de junio de 2016, su madre se presentó en la comisaría de Jerusalén para denunciar que el 6 de junio Alex Tintaya había ingresado a su domicilio para someter a su hija y abusar de ella. La madre indicó que si no había hecho antes la denuncia fue porque la menor había sido amenazada.

Un año después, Alex Tintaya volvió a los registros de la policía, pero esta vez incluso acabó tras las rejas. La noche del 2 de junio de 2017, más de un centenar de pobladores del asentamiento humano Señor de los Milagros del distrito de Mariano Melgar retuvo al imputado tras haber sido acusado de robar un celular a una estudiante de 16 años mientras caminaba con dirección a su vivienda. La menor dijo que, además de quitarle su equipo, también trató de abusar de ella. El acusado portaba un morral en cuyo interior se encontró el móvil de la agraviada, por lo que fue trasladado a la comisaría de Jerusalén, donde fue investigado por el hurto y la tentativa de violación que motivó su internamiento en el penal de Socabaya, donde se espera que vuelva a ser recluido por varios años.